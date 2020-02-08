معلمة تتصدى للص أشهر سلاحه لسرقة أنبوبة غاز

تصدت معلمة للص حاول إرهابها بمسدس والاستيلاء على أنبوبة غاز تخصها وذلك بمنطقة الثورة غرب الحارات بأم درمان.

Advertisements

وكشفت مصادر، أن المعلمة كانت ملأت أنبوبتها بالغاز، وطلبت من سائق ركشة توصيلها إلى منزلها بالحارة (51).

وبحسب صحيفة المجهر، فإنه عند وصول السيدة بالقرب من منزلها قام سائق الركشة بإرهابها وأشهر مسدساً في وجهها وطلب منها النزول بيد أن السيدة رفضت وتشبثت بالأنبوبة وطلبت منه إطلاق النار عليها ولم تكتف بذلك بل أطلقت أصوات استغاثة، الأمر الذي أرعب سائق الركشة مما دفعه للهرب في الوقت الذي سارعت السيدة لفتح بلاغ بقسم غرب الحارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)