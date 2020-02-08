التاريخ: 08-فبراير-2020
283 مشاهدة
تصدت معلمة للص حاول إرهابها بمسدس والاستيلاء على أنبوبة غاز تخصها وذلك بمنطقة الثورة غرب الحارات بأم درمان.
وكشفت مصادر، أن المعلمة كانت ملأت أنبوبتها بالغاز، وطلبت من سائق ركشة توصيلها إلى منزلها بالحارة (51).
وبحسب صحيفة المجهر، فإنه عند وصول السيدة بالقرب من منزلها قام سائق الركشة بإرهابها وأشهر مسدساً في وجهها وطلب منها النزول بيد أن السيدة رفضت وتشبثت بالأنبوبة وطلبت منه إطلاق النار عليها ولم تكتف بذلك بل أطلقت أصوات استغاثة، الأمر الذي أرعب سائق الركشة مما دفعه للهرب في الوقت الذي سارعت السيدة لفتح بلاغ بقسم غرب الحارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر معلمة تتصدى للص أشهر سلاحه لسرقة أنبوبة غاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.