الفنان عمر شتات واغنية الكرة

بعد خروج الهلال من البطولة الافريقية صاغ الشاعر الشاب محمد عثمان عمل غنائي بعنوان “الكرة” العمل من اداء والحان الفنان الشاب عمر شتات. Advertisements وتقول بحسب الدار: بس نحنا لو مشينا بالرياضة وارتقينا بالعمل لو خططنا الكؤوس حتماً تجينا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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