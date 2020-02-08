وفاة (3) مسنين بدار العجزة في القضارف

توفى ثلاثة مسنين بدار العجزة والمسنين بالقضارف بسبب الإهمال وعدم العلاج، فيما تعاني الدار أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد نتيجة وقف بلدية القضارف توفير حصة الغذاءات لنزلاء الدار.

وكشفت مصادر بالقضارف، عن وفاة ثلاثة رجال مسنين خلال الشهر الماضي بسبب الإهمال والمرض وتوقف الغذاءات.

وقالت المصادر إن الوفيات حدثت على فترات مختلفة بعد إسعاف المتوفين إلى المستشفى، وكشفت عن توقف حصة المواد الغذائية بالدار منذ شهر، الأمر الذي خلف أوضاعاً معيشية صعبة داخل الدار.

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وقالت المصادر إن السلطات المسؤولة ببلدية القضارف عللت وقف حصة المواد الغذائية بإيقاف الصرف على الموازنة، وزاد بأن الدار كانت تعتمد على المعونات التي يقدمها المحسنون بالولاية لسد النقص في الغذاءات إلا أن انشغال المحسنين بأعمالهم الخاصة حال دون تقديم تلك المعونات.

وناشدت المصادر بحسب صحيفة المجهر، أهل الخير والسلطات ببلدية القضارف إلى ضرورة دعم الاحتياجات بالدار فيما يتعلق بالعلاج والغذاءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)