الجمري ينشر ثقافة السلام

توطيداً وتعزيزا لثقافة السلام بولاية النيل الازرق قام الفنان الشاب الجمري حامد بجولة ولائية لعدد من المناطق بالولاية. Advertisements وقد وجدت جولته الفنية تفاعلاً كبيراً من ابناء الولاية فيما اكد شهود عيان بحسب صحيفة الدار، بان الجمري حامد صار الفنان القومي الاول مع الرائع دوماً سبت عثمان وكلاهما يسعى لزرع ثقافة السلام في الولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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