ظلت ملكة الرق الفنانة الشابة ميادة قمر الدين تزداد بريقاً يوما بعد يوم في الساحة الفنية نسبة لما تملكه من صوت رخيم واداء سليم. Advertisements وبحسب صحيفة الدار هنالك علاقة حميمة تجمع ميادة مع اغنيات الحقيبة مما جعلها محبوبة الملايين وحقيقة لها صادقة، ميادة نجمة لا يشق لها غبار وهي مبدعة حقيقة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميادة قمر الدين والابداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.