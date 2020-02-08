سلمى الفيصل: الوطن ينادينا وشعبنا يحتاج الينا

طالبت المذيعة سلمى الفيصل بتشجيع المبادرات الانسانية وتقديم المساعدات الكافية لها كظاهرة اجتماعية تنصب في خدمة المجتمع والناس. Advertisements وأضافت بحسب صحيفة السوداني الدولية، انه بالضرورة ان يكون هناك حراك انساني تجاه القضايا الاجتماعية والانسانية كافة من الجوانب الاخرى، وختمت حديثها بان الوطن ينادينا وشعبنا يحتاجنا ويجب ان نكون عند حسن ظنه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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