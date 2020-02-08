مقاومة جبل أولياء تشترط رفع الاعتصام بإقالة المعتمد

التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة اشترطت لجان مقاومة جبل أولياء رفع الاعتصام داخل مبنى المحلية بإقالة المعتمد ورموز النظام البائد بالمحلية. Advertisements وقال الناطق باسم تنسيقية لجان محلية جبل أولياء مصطفى كتكوت بحسب صحيفة آخر لحظة، لن نرفع الاعتصام حتى تتحقق مطالبنا متمثلة في إقالة المعتمد والمدير التنفيذي وكل الضباط الإداريين. بجانب الفصل في ملفات متعلقة بفساد المحلية التي تم ضبطها بواسطة لجان المقاومة بالكلاكلات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مراجعة قانونية بواسطة لجنة إزالة التمكين لمراجعة كل الملفات المتعلقة بالوحدات الإدارية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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