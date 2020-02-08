مصرع (8) أشخاص في حادث مروري

التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : حوادث 90 مشاهدة لقى “8” اشخاص مصرعهم في حادث مروري اثر تصادم بين سيارة كريز وسحاب بولاية جنوب دارفور. Advertisements وقال مصدر، ان الحادث وقع اثناء سير سيارة كريز كان على متنها “8” ركاب متجهة من نيالا الى مدينة كاس واصطدمت بسيارة سحاب كانت تقف في الطريق ما ادى الى انقلاب السيارة ووفاة جميع الركاب. وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان الشرطة فور وقوع الحادث اتخذت الاجراءات اللازمة واحيل المتوفون الى المشرحة وتسليم الجثامين الى ذويهم ودونت بلاغاً بالحادث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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