اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تجمع المهنيين يطالب بإقالة واليي نهر النيل وسنار

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-فبراير-2020

14 مشاهدة

تجمع المهنيين يطالب بإقالة واليي نهر النيل وسنار

طالب تجمع المهنيين السودانيين من الحكومة الانتقالية بإقالة واليي نهر النيل وسنار، يأتي ذلك عقب خروج جموع المواطنين في مظاهرات تطالب بإقالتهما فوراً.

Advertisements

 

وقال التجمع في بيان صادر مساء أمس الجمعة بحسب صحيفة آخر لحظة، إن ما يجري في نهر النيل وسنار ومدن أخرى يفرض على حكومة الثورة أن تلبي وعلى وجه السرعة مطالب المواطنين في إقالة الولاة الحاليين والذين أصبح وجودهم في ذاته مصدر للاستفزاز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يطالب بإقالة واليي نهر النيل وسنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا