تجمع المهنيين يطالب بإقالة واليي نهر النيل وسنار

التاريخ: 08-فبراير-2020
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طالب تجمع المهنيين السودانيين من الحكومة الانتقالية بإقالة واليي نهر النيل وسنار، يأتي ذلك عقب خروج جموع المواطنين في مظاهرات تطالب بإقالتهما فوراً.
وقال التجمع في بيان صادر مساء أمس الجمعة بحسب صحيفة آخر لحظة، إن ما يجري في نهر النيل وسنار ومدن أخرى يفرض على حكومة الثورة أن تلبي وعلى وجه السرعة مطالب المواطنين في إقالة الولاة الحاليين والذين أصبح وجودهم في ذاته مصدر للاستفزاز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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