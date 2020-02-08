مشاجرة عنيفة داخل مسجد

التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : حوادث 13 مشاهدة اصيب صبي بجروح وصفت بالخطيرة اثر مشاجرة عنيفة وقعت بين صبيين داخل مسجد جنوب الخرطوم اثناء صلاة الجمعة. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، انه قبل الدخول في الصلاة قال الصبي للآخر “يا سمين” وعلى الفور وقعت المشاجرة وحمل احدهما طوبة “بلك” وانهال عليه ضربا في الرأس مسبباً له الجروح العمد. وتدخل المصلون لفض النقاش فور انتهائهم من الصلاة واحتووا الموقف وتم اسعاف المصاب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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