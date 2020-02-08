جوتيريس يطالب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السبت 8 فبراير 2020

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت، برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأكد جوتيريس، خلال مشاركته في أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، ضرورة إيجاد آلية عمل دولية للتعاون مع أفريقيا في مواجهة الإرهاب المتمدد في القارة السمراء.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة بحاجة للتعاون مع أفريقيا واللاعبين الآخرين من أجل تسهيل عملية الحوار بين الليبيين.

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وفي السياق نفسه، تابع أن الأزمة الليبية أصبحت معقدة بسبب الأسلحة الخارجية، لافتا إلى أن قرار بوقف إطلاق النار مهم جدا في ليبيا في الوقت الراهن.

وتستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، حيث تتصدر أجندتها العديد من الملفات الشائكة، في مقدمتها "السلم والأمن والنزاعات والإرهاب".

وتتصل هذه الملفات بموضوع القمة الرئيسي التي تقام تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتشهد فعاليات القمة، اليوم السبت، عقد ثلاث قمم جانبية من بينها قمة مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يناط به قضايا النزاعات والصراعات والإرهاب بالقارة الأفريقية، إلى جانب قمتي الإيجاد حول الوضع في جنوب السودان، وقمة النيباد، واجتماعات ومؤتمرات جانبية أخرى.