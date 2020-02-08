قيادات مجتمعية من شرق السودان تعلن مساندتها لمفاوضات جوبا

السبت 8 فبراير 2020

أعلنت الإدارات الأهلية والقيادات المجتمعية بشرق السودان، دعمها ومساندتها لمنبر جوبا التفاوضي.



واطمأنت خلال لقاء الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس وفد التفاوض، على رؤية الحكومة السودانية لمعالجة الملف، مؤكدة تمسكها بمسار الشرق كونه المنصة المناسبة لمنافشة قضايا شرق السودان ومعالجة المظالم التاريخية والتهميش الذي تعرض له الإقليم.

من جهتها امتدحت قوى سياسية، جهود الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس وفد التفاوض، في نزع فتيل تخوفات قيادات شرق السودان من مناقشة قضايا المنطقة ضمن مسار الشرق وهو أحد مسارات الجبهة الثورية السودانية في إطار سعيها لمعالجة جذور المشكلة في السودان.

واعتبر الدكتور ابراهيم محمد آدم الخبير الأكاديمي بالجامعات السودانية، حكمة دقلو في معالجة خلافات مكونات شرق السودان وتوضيح موقف الحكومة من بعض النقاط المتعلقه بملف الشرق التفاوضي، كان لها الأثر الاكبر في معالجة هذه الخلافات، وقال من شأنها إن تحدث اختراقا كبيرا في العملية التفاوضية حول هذا الملف.

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فيما أوضح نورين عبد القفا، رئيس حزب الغد الديمقراطي، أن حسم خلافات مكونات شرق ستسرع من الوصول إلى اتفاق سلام شامل حول المسار وبالتالي يساهم في تحقيق السلام في السودان وتقليل حدة التوتر بين سكان منطقة شرق السودان.

ورأى أن لقاء قيادات الشرق مع الفريق دقلو، كسر حالة الجمود التي صاحبت ملف مسار شرق السودان.

يذكر أن مسار شرق السودان التفاوضي شهد خلافات بين مكونات الإقليم في بداية جولة التفاوض الماضية، الأمر الذي جعل الوساطة من دولة جنوب السودان تدعو مكونات مسار الشرق لعقد مؤتمر تشاوري في الخرطوم لحسم خلافاتهم حول المسار.

وجرى عقد المؤتمر يومي 14 و15 من الشهر الماضي بالخرطوم وسلم توصياته، ومقرراته للوساطة في انتظار استئناف جولة التفاوض.