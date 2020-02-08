حمدوك يصل أديس ابابا  للمشاركة في القمة الأفريقية

السبت 8 فبراير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين وصل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك والوفد المرافق، اليوم (السبت) العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشارك في القمة الأفريقية الــ( ٣٣.)

وتنعقد قمة روسا دول وحكومات أفريقيا يومي الاحد والاثنين من فبراير الحالي تحت شعار َاسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا َ. ويضم الوفد السوداني وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح ووزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين إسماعيل وسعادة الفريق ركن جمال عبدالمجيد قسم السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات.

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