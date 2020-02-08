فيلود: اسعى للوصول للكاميرون مع المنتخب السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال مدرب صقور الجديان الجديد الفرنسي هوبير فيلود في حديثه لمجلة فرانس فوتبول : أدركت التحول السياسي في السودان عقب وصولي للخرطوم، أملك خلفية لا بأس بها عن الكرة السودانية، والتحليق مع صقور الجديان في كان الكاميرون أمر ممكن وانني اسعى لان يكون السودان مميزا خلال فترة عملي ووجدت تحفيزا على ذلك من المسؤلين.

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