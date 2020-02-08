تناقص كميات الدقيق الموزعة إلى (72) ألف جوال

الخليج 365 : تناقصت كميات الدقيق الموزعة على ولايات السودان إلى (72) ألف جوال مقارنة بـ(85) ألف جوال خلال الفترة الماضية. وكشفت مصادر مطلعة، عن انخفاض توزيع حصص الدقيق من المطاحن المعتمدة. Advertisements وقالت المصادر لـ(باج نيوز) اليوم “السبت”، إن شركة (سين) للغلال وزعت أكثر من (44) ألف جوال واستأثرت بنسبة (62%) من جملة الكميات الموزعة. وفي وقت سابق، نقلت صحف محلية نبأ تعاقد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع شركتي (سين) و(سيقا) على توريد (44.200) طن. وبحسب اتفاق سابق بين وزارة المالية والمطاحن فإن حصة شركة سين للغلال تقدر بـ(46) ألف جوال وشركة سيقا بـ(24) ألف جوال وشركة ويتا (16) ألف جوال وشركة الحمامة (8) آلاف وشركة روتانا على (6) آلاف جوال.

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