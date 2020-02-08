النجم الساحلي يسعي لخطف اطهر الطاهر من الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان النجم الساحلي يخطط في سرية تامة للاستعانة باللاعب اطهر الطاهر في الموسم الجديد وكان النجم الساحلي قد لمح الى امكانية ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة وخاصة في اعقاب تحرك مصري تجاه اللاعب من نادي الاهلي المصري بعد تألق اللاعب ودخوله لست جولات في تشكيلة الكاف.

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