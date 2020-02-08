إشادة بمشروع البرير للإنتاج الزراعي والحيواني بالشمالية

الخليج 365 :

زار والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري وعدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أعمال البرير معاوية محمد أحمد البرير والوفد الإعلامي الزائر للولاية الشمالية مشروع معاوية البرير للاستثمار الزراعي والحيواني بمنطقة التيتي بمحلية دنقلا والذي تبلغ مساحته الكلية 25 ألف فدان وتمكن المشروع في هذا الموسم من زراعة 3 آلاف فدان من محصول القمح و3 آلاف من محاصيل البستنة بجانب زراعة مساحات مقدرة من الأعلاف وتربية 4 آلاف رأس من الضأن.

وأشاد والي الشمالية المكلف في تصريح لـ(سونا) بمشروع معاوية البرير للاستثمار الزراعي والحيواني بالتيتي، مؤكدا أنه يعد واحدا من الاستثمارات الوطنية الناجحة بالولاية الشمالية، مضيفا أن المشروع سيساهم كثيرا في التوسع في زراعة محصول القمح وتوطينه بالولاية.

وقال إن الولاية الشمالية ترحب بكافة الاستثمارات الوطنية والاجنبية للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية والتطور وزيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح .

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أعمال البرير معاوية محمد أحمد البرير أن المشروع يسير بصورة طيبة وانه وضع جملة من الخطط لاستصلاح بقية مساحات المشروع من أجل التوسع في محاصيل البستنة والأعلاف، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي القادم سيشهد دخول محاصيل نقدية مهمة مثل الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس، مشيدا بتجاوب ووقوف حكومة الولاية مع رؤية مجموعة شركات أعمال البرير لتطوير مشروع الاستثمار الزراعي والحيواني بالتيتي بمحلية دنقلا.