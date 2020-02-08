(60)ألف فدان أراض صالحة للبستنه بالدلنج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف المهندس زراعي أبوبكر حسن غبوش مدير الزراعة بمحلية الدلنج بجنوب كردفان عن أن حجم المساحات الصالحة للنشاط البستاني بالمحلية يفوق أكثر من 60 ألف فدان.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المحلية تتميز بالأمطار والوديان ذات الأراضي الخصبة الممتدة على طول امتداد المحلية من الغرب إلى الشرق ويصلح فيها النشاط البستاني ماعدا الأراضى القردودية ذات التربة الصفراء.

وأضاف مدير الزراعة بالمحلية أن الجناين المخططة يبلغ عددها 500 جنينة، وأوضح أن الجناين المنتجة أقل من هذا العدد بكثير، كاشفا أن معظمها في طور التأسيس، مبينا أن مساحتها تقدر بحوالي 10 ألف فدان تقريبا تنتج فيها مختلف أنواع الفواكه بجانب الخضروات.

وأبان أن النشاط البستاني بالمحلية مازال في مرحلة التطور وذلك نسبة لكبر حجم التكلفة وقلة التمويل، وتطرق المهندس أبوبكر إلى الحالة العامة للمراعي بالمحلية والتي تعتبر ملكا مشاعا حيث لا توجد خرط واضحة مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تمدد المساحات الزراعية داخل المراعي وأحيانا للتوغل على مسارات الرحل.

واستعرض مدير الزراعة بمحلية الدلنج عددا من المسائل التي تعترض مسيرة المراعي بالمحلية خاصة الاحتكاكات التي تحدث خلال المواسم الزراعية من حين لآخر بين الرعاة والمزارعين.