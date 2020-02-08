(250) مليون نصيب الولاية الشمالية من التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغ نصيب الولاية الشمالية من التعدين خلال العام المنصرم 250 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل ايرادات التعدين خلال العام 2020م 400 مليون جنيه.

وأوضح الأستاذ حافظ عوض الكريم مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية في التنوير الذي قدمه والي ولاية الشمالية بدنقلا لعدد من رؤساء تحرير بعض الصحف وممثلي أجهزة الإعلام مساء أمس الجمعة أوضح أنه لا توجد رسوم مالية على الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الرسوم متعلقة فقط بالاجراءات بجانب رسوم ايجارات الأراضي الزراعية.

من جانبه أوضح المهندس خالد موسى المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية أن حجم الحديد الموجود بمنطقة القعب يقدر بمليار ونصف مليار طن بجانب 500 مليون طن حديد بمنطقة حلفا، مشيرا إلى توافر كميات كبيرة من الرخام والسلكا والقرانبت والفسفور بالولاية، داعيا المستثمرين للدخول في هذه مجالات.