شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ربط اسفيريون عدم التوفيق الذي ظل يلازم محترف الهلال ( العراقي) عماد محسن الي ارتدائه الرقم (14) في الفرقة الهلال. وقال بعض رواد التواصل الاجتماعي انه يجب أن يعمل مجلسالهلال علي استبدال رقم عماد محسن من( ١٤) الي اي رقم آخر. وسرد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم السبت تفاصيل معاناة لاعبي الهلال مع الرقم (١٤) وذكرت الجماهير لاعب الهلالمصطفي كومي الذي ارهقته الاصابات وغادر الهلال وكذلك اللاعب أحمد عادل الذي لقيته الجماهير الزرقاء ب (روني) بالإضافة الي اللاعب بدر الدين داؤود واللاعب عبد المنعم يوسف وقال جماهير الهلال ان اللاعب العراقي عماد محسن سوف يغادر الهلال اذا ظل مستمر في ارتدائه الرقم. المادة السابقة وضع مأساوي لنمور الشمال قبل مواجهة المريخ.. تعرّف على التفاصيل المقالة القادمة (250) مليون نصيب الولاية الشمالية من التعدين

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الرقم (14).. جماهير هلالية في الفيس بوك توجه رسالة إلى العراقي عماد محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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