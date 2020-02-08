وضع مأساوي لنمور الشمال قبل مواجهة المريخ.. تعرّف على التفاصيل

الخليج 365 :

سيعاني الأهلي شندي من وضع بالغ التعقيد في مواجهته للمريخ بعد غد الأحد لحساب ثاني جولات القسم الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بسبب الغيابات المتوقعة التي لن تقل عن (13) لاعبا على الأقل من العناصر الأساسية.

وغاب عن مباراة الفريق أمام هلال الفاشر في

الجولة الأولى (15) لاعبا جلهم من العناصر الأساسية وهم (معظم، الطيب، امجد، والي الدين، خطاب، صلاح عادل، كردمان ومجتبى) بسبب الإصابات، وعيد مقدم للإيقاف بجانب كل من (مهيد خالد، صدام الدروشاب، مجاهد فاروق،صلاح عادل، خطاب فيصل وكومي)،

وتسيطر حالة من الغضب والاستياء وسط اللاعبين بسبب الوضع السيء في النادي والخلافات التي ضربته مما قاد لإلقاء الأمور بظلالها على مسيرة الفريق حيث يحتل المركز الثامن.

وكان خليفة الصافي أمين عام النادي بالإنابة قد أقر بالأزمة المالية التي يعانيها الفريق، مؤكدا أن مستحقات اللاعبين تراكمت مؤخرا، غير أنه أكد سعي المجلس لوضع حد لها.