تعرف علي التفاصيل.. فنان سوداني شهير يشعل إعتصام جماهير الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دخلت الجماهير الهلالية الرافضة لاستمرار (أشرف الكاردينال) علي كرسي النادي يومها الرابع من اعتصمامها الحاشد بدار النادي

وظهر نجم الغناء (صلاح ولي) في اعتصام جماهير الهلال مساء أمس الجمعة وقدم ولي عدد من الوصلات الغنائية التي أمجد الهلال والتي وجدت تجاوبا منقطع النظير من قبل الجماهير التي ضاقت بها جنبات النادي وقال ولي في كلم

تابعتها (سودانا فوق) انه هلالابي ابا عن جد وهو حزين لما وصل اليه حال الهلال مشيرا الي أن جماهير الهلال تستحق ان تفرح مبينا أن الكاردينال لم يكن موفقا في فريق الكرة والذي ظل يدفع الثمن غاليا منذ بضع سنوات بخروجه المستمر من المسابقات الأفريقية بطريقة لا تعجب احد.