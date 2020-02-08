اول تصريح للقمان احمد بعد تعينه مديرا عاما لهيئة الإذاعة والتلفزيون في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون الجديد في السودان، لقمان محمد أحمد، الي هيكلة الإعلام السوداني لجهة تأسيس مفاهيم ودولة وصولا لنظام ديمقراطي مستقر يلبى كل التطلعات والأماني، هيكلة الإعلام السوداني كهيئة حرة مستقلة مملوكة للشعب عمادها العلم والخبرة.

وأضاف في منشور عبر صفحته في ال(فيس بوك) ، “إن تحقيق ذلك الهدف يتطلب شمول المرحلة الإنتقالية ثورة مفاهيمية تخلق مؤسسات رشيقة وهيئات فاعلة وتأسيسا على ذلك تنتفى الحاجة إلى وجود (وزارة إعلام) وينبغى إنهاء سيطرة الدولة على الإعلام ( القومى والولائى)

وتابع قائلًا “فليس من حق الدولة استخدام مال الشعب في تمويل مؤسسات توجهها أبواقا للتأثير على الناس أو الترويج لمذهب سياسي على حساب آخر أو استغلالها لإذاعة بيانات تقويض نظام شرعي قائم.

ووعد لقمان بوضع مسارين، الأول توظيف الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمة في الجهازين على مستوى الاخبار والبرامج لضمان تدفق الأخبار والمعلومات بسلاسة، وترجمة قيم الثورة وقضايا المرحلة الانتقالية، أما المسار فهو تقوية وتأهيل (الإنسان) عبر خلق بيئة مهنية جاذبة منصفة.

وعبر عن سعيه للتواصل مع رئاسة الوزراء، ووزارة الإعلام، ووزارة العدل، لإعداد قوانين تأسيس الهيئة الجديدة والقيام فتح نقاشات واسعة مع الشعب السوداني للترويج لمبدأ حرية واستقلال الإعلام.

منوها الي فتح المجال واسعا لاستيعاب الشباب المؤهلين، وتأسيس نظام تدريب قوى يستوعب طلاب كليات الإعلام في الجامعات السودانية المختلفة كمتدربين في الهيئة الجديدة حتى تجد المواهب والكفاءات الشابة حظها من الرعاية والتوظيف بالمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.