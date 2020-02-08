تقدم سوري وزعيق تركي .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان توجه الجيش العربى السورى نحو محافظة ادلب وسعى لتحريرها واستعادتها لحضن الوطن والزعيق التركى يتعالى ولكن سوريا قررت ان تمضى فى هذا الأمر بلا توقف أو اعطاء اعتبار للاصوات التركية المدعومة بالاعلام الغربى المنافق الى ان اكتشف الاتراك ومن خلفهم اميركا واسرائيل ان سوريا ماضية فى طريق تحرير ارضها غير عابئة بالارهابيين وداعميهم من الاتراك والامريكان والصهاينة وقد استمر الجيش السورى فى طريقه حتى طرق ابواب معرة النعمان ودخلها عنوة واقتدارا وهى المدينة الاستراتيجية الهامة فى المحافظة وبتحريرها تم تأمين الطرقات الهامة الرابطة بين حلب وحماة وادلب وصولا الى دمشق مما شكل ضربات قاسية للارهابيين الذين كانت تستثمر فيهم تركيا وصولا الى اهدافها بالتنسيق مع امريكا لذا كلما تقدم الجيش السورى وحرر المزيد من اراضيه وطرد الارهابيين منها كلما ارتفع الزعيق والنعيق التركى وهذا امر مفهوم ولايخفى على احد .

الجيش السورى استمر يتقدم حتى حاصر المدينة الاستراتيجية الكبرى الثانية فى المحافظة وهى سراقب والتى تشكل الملاذ الكبير قبل الاخير للارهابيبن وداعميهم قبل مركزهم الاخير ومحطتهم النهائية وهى مدينة ادلب والتى ليس بعدها شيئ غير تقهقرهم الى الداخل التركى أو توجههم الى مناطق سيطرة الأمريكان فى شرق الفرات ولن يكون لهم استقرار هناك لعزم الجيش السورى وتأكيده انه سيتوجه الى هناك قريبا ، وبدخول الجيش السورى نهار الخميس مدينة سراقب يكون قد كسر ظهر اعدائه واسقط فى ايديهم خاصة بعد قصف الجيش السورى لمناطق يسيطر عليها الارهابيون ويحظون بحماية الاتراك وتسبب القصف فى مقتل ستة جنود اتراك وجرح اخرين وهو الامر الذى اطار لب انقرة واصابها فى مقتل فخرج الرئيس اردوغان ووزراء دفاعه وخارجيته ليقولوا أنهم قصفوا مواقع الجيش السورى وقتلوا اكثر من سبعين عنصرا فى الجيش ردا على استهداف مراكزهم ولكن الجانب الرسمى السورى سريعا ما نفى اصابة أى جندى له مؤكدا القصف التركى لكنه قال انه توجه الى المناطق الخالية ولم تحدث فيه أى إصابات ، وكان هذا قبل دخول السوريون سراقب وتحريرها وقد قالوا أنهم ماضون فى تحرير ارضهم وانه لاأمان ابدا للقوات التركية فهى قوات غازية وستتم مواجهتها بحزم وحسم شديدين ، ومنذ ذلك التطور والجيش السورى يتقدم بثبات نحو اهدافه التى رسمها لنفسه والاتراك يكثرون العويل والنعيق .