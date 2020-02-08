مهاتير محمد: “صفقة القرن” تسلم القدس لإسرائيل على “طبق من فضة”

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الخليج 365:
قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا اليوم السبت إن الخطة الأمريكية المقترحة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين “غير مقبولة تماما” و”جائرة”.
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، قال مهاتير إن خطة السلام، المعروفة باسم “صفقة القرن” المقترحة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقدم مدينة القدس للجانب الإسرائيلي على طبق من فضة، في تجاهل تام لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين فى العالم.
وأضاف مهاتير، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثالث لـ”رابطة برلمانيين من أجل القدس” فى كوالالمبور السبت: “إن هذه الصفقة لن تجلب سوى مزيد من الصراع فى المنطقة، وسوف تثير مشاعر غضب مليارات الأشخاص في العالم”.
القدس العربي
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