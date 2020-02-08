- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت غرفة مراقبة الدقيق بوزارة الصناعة عن إعلان وزير الصناعة قرارات لضبط عملية الدقيق وتوزيع الخبز قريبًا.
وقال ممثل الغرفة معز عبد الوهاب في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنّه تمّ التوصّل إلى اتفاقٍ مع أصحاب المخابز حول تكلفة الخبز.
وقطع بعدم وجود أيّة تسعيرة جديدة للخبز.
وأفصحت الصحيفة بحسب مصدرها عن رفع تكلفة بحدود”1270″ جنيهًا قيمة إنتاج جوال الدقيق الواحد الذي ينتج”1200″ رغيفة لأصحاب المخابز.
وقالت الصحيفة إنّ أصحاب المخابز رفضوا التكلفة بحجة أنّهم سوف يخسرون.
وأكّدت الصحيفة بحسب مصدرها أنّ أصحاب المخابز أكّدوا التزامهم بحلّ الأزمة في غضون ثلاثة أيام وإنهاء الصفوف حال وافق الوزير على مقترحاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب مخابز: سوف ننهي صفوف الخبز في”3″ أيام إذا وافق الوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.