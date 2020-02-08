أصحاب مخابز: سوف ننهي صفوف الخبز في”3″ أيام إذا وافق الوزير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت غرفة مراقبة الدقيق بوزارة الصناعة عن إعلان وزير الصناعة قرارات لضبط عملية الدقيق وتوزيع الخبز قريبًا.

وقال ممثل الغرفة معز عبد الوهاب في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنّه تمّ التوصّل إلى اتفاقٍ مع أصحاب المخابز حول تكلفة الخبز.

وقطع بعدم وجود أيّة تسعيرة جديدة للخبز.

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وأفصحت الصحيفة بحسب مصدرها عن رفع تكلفة بحدود”1270″ جنيهًا قيمة إنتاج جوال الدقيق الواحد الذي ينتج”1200″ رغيفة لأصحاب المخابز.

وقالت الصحيفة إنّ أصحاب المخابز رفضوا التكلفة بحجة أنّهم سوف يخسرون.

وأكّدت الصحيفة بحسب مصدرها أنّ أصحاب المخابز أكّدوا التزامهم بحلّ الأزمة في غضون ثلاثة أيام وإنهاء الصفوف حال وافق الوزير على مقترحاتهم.