سكان الحارة (60) يشتكون من اعتداءات وتغول مجهولين على منازلهم

التاريخ: 08-فبراير-2020
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استكى ملاك وسكان الحارة “6” دار السلام من الاعتداءات المتكررة من قبل مجهولين وتغولهم على منازلهم.
وأفاد عدد من المواطنين بحسب صحيفة الجريدة انهم ظلوا يتعرضون لتهديدات من قبل مجهولين بعضهم يرتدي زياً عسكرياً ويقومون بكسر اقفال المنازل واستبدالها باقفال تخصهم بحجة امتلاكهم لهذه المنازل، مشيرين الى ان المعتدين وبتحدي يطلبون من اصحاب المنازل ابراز ما يثبت امتلاكهم لها لجهة ان هذه المنازل تتبع للنظام السابق.
وطالب الملاك صندوق الاسكان بولاية الخرطوم والجهات المختصة بحسم ما اسموه بالفوضى قبل ان يتحول الامر الى كارثة يصعب معها الحل، لا سيما في ظل تنامي الهجمات المنظمة على الحارة وعجز الشرطة، فيما شرع عدد من اصحاب المنازل بفتح بلاغات في مواجهة المعتدين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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