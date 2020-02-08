حزب الأسود الحرة يصف لقاء عنتيبي بالشجاع

وصف حزب الأسود الحرة لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطوة الشجاعة التي تستحق التشجيع والإسناد، واعتبر أن الهدف من مباحثات الطرفين تصب في مصلحة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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واعتبر حزب الأسود الحرة في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة، أن اللقاء فرضته ظروف السودان ومواطنه، وأن ما حدث من تقارب يمهد لانفتاح علاقات البلاد الخارجية التي تصب في التطور وتحسين حياة المواطن والسلم الاجتماعي.

وأكد الحزب على حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام ورخاء مع الإسرائيليين في دولتين بحسب قرار جامعة الدول العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)