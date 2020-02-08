(5) أجهزة مسح حراري لمطار الخرطوم للتصدي لكورونا

التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : أخبار 14 مشاهدة تسلمت وزارة الصحة الاتحادية دعماً من منظومة الصناعات الدفاعية (5) أجهزة مسح حراري يدوي لمطار الخرطوم في إطار دعم جهود الوزارة في التصدي لوباء الكورونا، فضلاً عن البدء في استيراد (2) ماسح حراري مع الوعد بدعم تأسيس مركز لاستضافة الطلاب القادمين من ووهان الصينية. Advertisements وتسلمت الأجهزة نيابة عن الوزارة بحسب صحيفة آخر لحظة، نائبة مدير الإدارة العامة للطواريء د. تهاني أمين ورئيس قسم الأمراض المشتركة بالإدارة د. هنادي عوض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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