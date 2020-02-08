قوى الإجماع تدعو لمليونية لتحقيق مطالب الثورة

التاريخ: 08-فبراير-2020
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رفضت قوى الإجماع الوطني خطوة لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مؤخراً.
معتبراً إياها بالتغول على واجبات ومسؤوليات الحكومة المدنية، وقوى الإجماع الوطني دعت إلى مليونية لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في إكمال هياكل الدولة، العدالة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن قوى الإجماع الوطني ترى أن ما قامت به قيادات الجيش والناطق باسمه حول لقاء عنتبي خطوات انقلاب غير معلن ضد إرادة الشعب ومهام الفترة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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