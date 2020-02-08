التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة رفضت قوى الإجماع الوطني خطوة لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مؤخراً. Advertisements معتبراً إياها بالتغول على واجبات ومسؤوليات الحكومة المدنية، وقوى الإجماع الوطني دعت إلى مليونية لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في إكمال هياكل الدولة، العدالة. وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإن قوى الإجماع الوطني ترى أن ما قامت به قيادات الجيش والناطق باسمه حول لقاء عنتبي خطوات انقلاب غير معلن ضد إرادة الشعب ومهام الفترة الانتقالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الإجماع تدعو لمليونية لتحقيق مطالب الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.