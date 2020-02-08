التاريخ: 08-فبراير-2020
17 مشاهدة
كشف تجمع أصحاب المخابز عن إعطاء وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس فرصة أسبوع لدراسة الزيادات في أسعار الخبز، واتفق الجانبان على أن يكون الحل مرضياً لجميع الأطراف حتى لو لم تكتمل في أسبوع.
وقال الاتحاد في توضيح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، إن ما جاء على لساني بأن تجمع أصحاب المخابز لن يمهل السيد مدني عباس، ساعة واحدة بعد انقضاء مهلة الأسبوع للرد على التكلفة المرفوعة من قبل التجمع غير صحيح.
وأكد الاتحاد على أن القضايا تحل بالجلوس والتفاوض حتى تخرج بنتائج مرضية لجميع الأطارف حتى لا يتضرر الوطن والمواطن ولا أصحاب المخابز من الأمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إمهال الحكومة أسبوعاً آخر لدراسة زيادات أسعار الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.