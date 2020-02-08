الشروع في إجراءات عبور الطائرات إلى إسرائيل

التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة كشفت سلطة الطيران المدني عن صدور قرار سياسي قضى بمنح إسرائيل موافقة مبدئية على فتح المجال الجوي السوداني أمام الطائرات القادمة منها وإليها. Advertisements وأكد الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني حافظ عبد الرحيم بحسب صحيفة آخر لحظة، بدء الترتيبات الفنية من أجل تحديد مسارات الطائرات الإسرائيلية لعبور الأجواء السودانية. وقال عبد الرحيم، إن إجراء طلب تبادل العبور بين الجانب السوداني والإسرائيلي بدأ فعلياً، وأوضح أن الدولة الطالبة للعبور ستشرع في إرسال طلب للسماح، وأضاف (بعدها نحن نوافق أو نرفضه)، وأشار إلى عدم علمه بعبور الطائرات الإسرائيلية بالأجواء السودانية في وقت سابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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