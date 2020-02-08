ضرب واشتباكات بمسجد الابيض العتيق

ﺷﻬﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﺃﻣﺲ”ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ” ﺃﺣﺪﺍﺛﺎً ﻣﺆﺳﻔﺔ، ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ، ﻋـﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫـﺘﺎﻓﺎﺕ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﺪﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺩﺧــﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺡﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ.

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ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥ بحسب صحيفة الجريدة، ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻋﻘﺐ ﺻﻼﺓﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻫـﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋــﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ، ﺍﻷﻣـﺮ ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﻮﻥ ﻭﻫــﻢ ﻳـــﺆﺩﻭﻥ ﺻﻼﺓﺍﻟـﺠـﻨـﺎﺯﺓ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ، ﻣﻤﺎ ﺷﻮش ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﺎﻷﻳـﺪﻱ ﻭﺻـﻞ حد ﺍﻟـﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ.

وطالب الخطيب المصلين بضبط النفس وعدم اصطحاب الصراعات الجهوية والسياسية داخل المسجد ولكن دون جدوى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)