(18) اتحاداً رياضياً يستنكرون تصرفات الوزيرة البوشي

التاريخ: 08-فبراير-2020
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استمعت الاتحادات الرياضية التابعة للمناشط إلى تنوير كامل ومفصل من سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية المهندس حسام هاشم، حيث اجتمعت الاتحادات على أنه لا سياسة في الرياضة وأن ممارسة العمل الرياضي بكل أشكاله حق للجميع.
وأمنت الاتحادات الرياضية بحسب صحيفة الصيحة، على أهمية وجود اللجنة الأولمبية في أي شأن يتعلق بقانون الرياضة، كما استنكرت الاتحادات الرياضية فتح الوزارة أبوابها أمام الأجسام المعارضة للاتحادات، مع تجاهل تام للوزارة لكيانات الاتحادات الشرعية ممثلة في مجالس إداراتها والذي بدوره أفرز ظاهرة الوقفات الاحتجاجية وحمل اللافتات المناوئة للاتحادات في البطولات.
وأبدت الاتحادات استغرابها من اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقطاع الشباب على حساب الرياضة. الاتحادات أمنت على عدم التصعيد، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل قضايا الرياضة، لأن الهم الأكبر هو نجاح الفترة الانتقالية وحدوث التغيير المنشود في الرياضة نحو الأفضل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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