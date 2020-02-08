التاريخ: 08-فبراير-2020
278 مشاهدة
جددت قوى الحرية والتغيير رفضها القاطع للتفاوض مع كيانات الشمال والوسط والشرق، وطالبت في الوقت ذاته بالغاء الكيانات على ان يلتقي الجميع في مؤتمر دستوري جامع.
واوضحت انه لا يعقل مفاوضة ممثل منطقة ليست بها اي حروب موضحة ان القضية تتمثل في السلام وعودة النازحين الطوعية لقراهم بجانب ارجاع الحواكير التاريخية.
وفي الاثناء دعا الناطق الرسمي لقوى اعلان الحرية والتغيير وجدي صالح بحسب صحيفة السوداني الدولية، دعا قيادات الاحزاب السياسية لفتح المجال لما اسماهم بـ “أصحاب البناطيل الناصلة” ليقرروا في مصير البلد عبر مجلسه التشريعي الانتقالي، وأضاف خلال ندوة التجمع الاتحادي الذي شهدتها امس ولاية القضارف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قحت تدعو لافساح المجال لاصحاب البناطيل (الناصلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.