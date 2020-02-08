قحت تدعو لافساح المجال لاصحاب البناطيل (الناصلة)

جددت قوى الحرية والتغيير رفضها القاطع للتفاوض مع كيانات الشمال والوسط والشرق، وطالبت في الوقت ذاته بالغاء الكيانات على ان يلتقي الجميع في مؤتمر دستوري جامع.

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واوضحت انه لا يعقل مفاوضة ممثل منطقة ليست بها اي حروب موضحة ان القضية تتمثل في السلام وعودة النازحين الطوعية لقراهم بجانب ارجاع الحواكير التاريخية.

وفي الاثناء دعا الناطق الرسمي لقوى اعلان الحرية والتغيير وجدي صالح بحسب صحيفة السوداني الدولية، دعا قيادات الاحزاب السياسية لفتح المجال لما اسماهم بـ “أصحاب البناطيل الناصلة” ليقرروا في مصير البلد عبر مجلسه التشريعي الانتقالي، وأضاف خلال ندوة التجمع الاتحادي الذي شهدتها امس ولاية القضارف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)