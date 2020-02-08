التاريخ: 08-فبراير-2020
4 مشاهدة
في استقبال حاشد بمنارة كركوج الشريف التجاني بولاية سنار زار الحسن الميرغني.. الشريف التجاني الشريف محمد الامين وامضى معه ليلة الخميس بمسيد الاشراف بكركوج ولاية سنار.
في مشهد مهيب وضيافة وكرم فياض وحسن استقبال من الاشراف بمنارة كركوج واطمأن المضيفون بحسب صحيفة السوداني الدولية على صحة مولانا محمد عثمان الميرغني وتشريفه للسودان وصحته متمنين له دوام الصحة والعافية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حاشد للحسن الميرغني بسنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.