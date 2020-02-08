استقبال حاشد للحسن الميرغني بسنار

التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة في استقبال حاشد بمنارة كركوج الشريف التجاني بولاية سنار زار الحسن الميرغني.. الشريف التجاني الشريف محمد الامين وامضى معه ليلة الخميس بمسيد الاشراف بكركوج ولاية سنار. Advertisements في مشهد مهيب وضيافة وكرم فياض وحسن استقبال من الاشراف بمنارة كركوج واطمأن المضيفون بحسب صحيفة السوداني الدولية على صحة مولانا محمد عثمان الميرغني وتشريفه للسودان وصحته متمنين له دوام الصحة والعافية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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