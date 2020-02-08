انطلاق تفاوض مساري الشرق ودارفور بجوبا

أعلن وسيط دولة جنوب السودان توت قواك والمستشار الامني للحكومة إنطلاق جولة التفاوض لمساري شرق السودان ودارفور رسميا بفندق بالم افريقيا بجوبا مساء أمس الجمعة.

وأعرب الوسيط عن ترحيبه بالاطراف المشاركة في جولة التفاوض في افتتاح الجولة التفاوضية.

وجدد شمس الدين الكباشي رئيس الفريق التفاوضي للحكومة الانتقالية رغبة الحكومة في إحلال السلام.

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وقال الأستاذ أسامة سعيد رئيس وفد التفاوض لمسار شرق السودان أنهم حريصون على مخاطبة جذور الأزمة “دون كلفتة”، مؤكدا أن سلام الشرق هو خيار استراتيجي لاستقرار الوطن.

الى ذلك أدلى عضو وفد الحكومة التفاوضي محمد حسن التعايشي بتصريحات صحفية عقب افتتاح جولة التفاوض بحسب صحيفة السوداني الدولية، أكد فيها جدية الحكومة في إحلال السلام ووضع الحلول لقضايا الأرض واللاجئين والتعويضات مشيرا الي أن السودان دفع ثمنا باهظا في الحروب والنزاعات اقعدته عن النهوض الإقتصادي.

وقال الاستاذ عبد الرحمن شنقب الناطق الرسمي باسم مسار شرق السودان انه تم افتتاح المسار امس بعد توقف دام اكثر من شهر تمت خلاله معالجة الاختلالات الامنية في شرق السودان ورتق النسيج الاجتماعي، وستكون جلسة العمل الاولى اليوم السبت في العاشرة صباحاً لتسلم رد وفد الحكومة على الملف التفاوضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365