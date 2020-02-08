مطالب جديدة من مجلس الأمن الأفريقي لمجلسي (السيادة والوزراء)

التاريخ: 08-فبراير-2020
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طَالَب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، المجلس السيادي وحكومة السودان الانتقالية، للالتزام بالجداول الزمنية المحددة في الإعلان الدستوري، وأن تنفّذ المجالات ذات الأولوية في عملية السلام، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ تعيين الحُكّام المدنيين في الولايات، وكذلك إنشاء المجلس التشريعي لتلبية توقُّعات الشعب السوداني في الحصول على قيادة مدنية بالبلاد.
ودعا المجلس في بيانٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، حكومة السودان للانتهاء بشكلٍ عاجلٍ من التعيينات في الجهاز القضائي، والبدء في الاِستعدادات اللازمة للانتخابات العامّة المُقرّرة في نهاية الفترة الانتقالية، وحثّ الحكومة بشدة على تحويل الأُصول العامة والشركات والكيانات التي كانت تحتفظ بها الحكومة السابقة “حكومة البشير” بصُورةٍ غير شرعيةٍ، ووضعها تحت السيطرة المدنية.
وأوضح المجلس أنّه اتّخذ قراره بعدما استمع في جلسته الأخيرة لتقارير عن الوضع في السُّودان من مُفوِّض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية السفيرة ميناتا سوماتي، ووكيل وزارة الخارجية السودانية د. الصديق عبد العزيز، والممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعايش، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان السفير دونالد بوث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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