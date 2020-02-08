لقاءٌ خاصٌ بين الحلو وصديق يوسف بجوبا

جَمَعَ لقاءٌ خاصٌ في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، القيادي البارز بالحزب الشيوعي صديق يوسف مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو.

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وَنَقَلَ مصادر أمس، أنّ اللقاء نَاقَشَ قضايا التفاوُض الخَاصّة بالمنطقتين، مثل الدين والدولة وكيفية الوصول لنقاط تلاقٍ في القضايا مَثار الخلاف.

يُذكر بحسب صحيفة الصيحة، أنّ وفداً من “الحُرية والتّغيير” غَادَرَ إلى جوبا للمُشاركة في المُفاوضات بقيادة صديق يوسف وإسماعيل تاج وخالد عمر يوسف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)