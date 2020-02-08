الشفيع خضر يكذب حمدوك ويؤكد صدق البرهان

قال السياسي المخضرم الشفيع خضر – أخد قيادات الحزب الشيوعي سابقا – فى تسجيل فيديو خطير لاجتماع خاص مسرب من جلسة تنويرية باحدى المزارع، ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي” على علم بلقاء رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف الشفيع في الفيديو الذي لم يتجاوزر “3” دقائق ووجد رواجاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي أن البرهان شاور قبل لقائه مع نتنياهو في حدود ضيقة جداً، وأضاف “البرهان نور كلا من حمدوك وحميدتي قبل سفره ، وأن أي نكران لهذا الأمر غير صحيح”.

منبهاً لضرورة أن لا يحدث انقسام في الشارع أو في الحكومة. وتابع بحسب صحيفة السوداني الدولية: “بفتكر انو الموضوع ما يتسبب في انقسام داخل قوي الحرية والتغيير حيحصل استقطاب وحتسخر البلد ودي النقطة الرئيسية.

Advertisements

وزاد الشفيع خضر كل الرؤساء من قبله كانوا يلتقون بطريقة سرية مع الاسرائيليين.

واكد ان قوى الحرية والتغيير تعيش أضعف حالاتها وأن الحكومة فشلت في تقديم برنامج يعالج المشاكل التي تواجه السودانيين، معتبراً أن صبر الشارع قد نفد وأنهم يتوقعون قيام ثورة مضادة يدعمها الجيش، أو حدوث انقلاب عسكري من شأنه أن يعيد السلطة الى العسكر ، سيما وان حمدوك وطاقمه الوزاري ابعد ما يكون عن الواقع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)