سفير السودان بجوبا: الوساطة تلعب دوراً للتسوية بين مشار والحكومة

أكد سفير السودان لدى جنوب السودان السفير عادل إبراهيم مصطفى، أهمية العلاقات بين الخرطوم وجوبا لأنها تحقق فوائد عديدة للدولتين، وأن الوجدان المشترك بين الشعبين جعل العلاقات مهمة، ووصف الانفصال بأنه سياسي فقط.

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وقال عادل بحسب صحيفة الصيحة، إنّ العلاقات المتينة تُساعد في حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وكَشَفَ عَن تَشكيل لجنة مُشتركة للتوصُّل إلى الذين تسبّبوا في أحداث أبيي وإنشاء شرطة مُشتركة لحفظ الأمن بأبيي، وقال إنّ الوساطة السودانية للمفاوضات بين حكومة جنوب السودان ورياك مشار بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” تلعب دوراً كبيراً لتسوية القضايا العالقة كالترتيبات الأمنية وترسيم الحدود للولايات وعددها.

وأوضح عادل أنّ السودان يقوم بهذا الدور بحكم رئاسته للإيقاد، التي تُضاعف مسؤولياته، وتوقّع رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن مشار في قِمّة عادية للإيقاد، وأثنى عادل على تجربة التعاوُن النفطي بين البلدين، وقال إنه يسير بصُورةٍ مُمتازةٍ، وإنّ الدولة تسعى لنقل التجربة في تأمين الحدود، ونوّه لفتح معابر “الميرم – أويل”، و”جودة – الرنك”، والمعبر النهري، وأكّد أنّه سيتم فتح معبري “سماحة – الضعين” و”هجليج – بانتيو”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)