لجان مقاومة عطبرة تغلق الشوارع بحثاً عن وال مدني

التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أغلقت لجان المقاومة بعطبرة بولاية نهر النيل الشوارع الرئيسية احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبها التي دعت فيها الى اقالة والي نهر النيل. Advertisements وتشهد المدينة احتجاجات واسعة منذ اسبوع تطالب باقالة الوالي العسكري وتعيين وال مدني بدلاً عنه واتخذت القوات النظامية بحسب صحيفة السوداني الدولية، وضع الاستعدادات القصوى لتأمين المواقع الحيوية بالمدينة. وتمسك المحتجون بمطالبهم لحل أزمة الخبز والوقود واقالة الوالي المكلف وتعيين آخر مدني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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