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مساجد تُسيِّر تظاهرات احتجاجية ضد التطبيع مع إسرائيل

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التاريخ: 08-فبراير-2020

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مساجد تُسيِّر تظاهرات احتجاجية ضد التطبيع مع إسرائيل

خرجت أمس، مسيرات من مساجد خاتم المرسلين في جبرة والمجمع الإسلامي بالجريف غرب ومسجد الخرطوم الكبير والجامعة، وبمناطق أخرى، رفضاً للتطبيع مع إسرائيل، ورفض تغيير قوانين الشريعة الإسلامية.

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ورفع المُحتجون بحسب صحيفة الصيحة، شعارات مناوئة للاتّجاه إلى التطبيع مع دولة الكيان الصهوني، وردّدوا “إسلامية إسلامية.. لن تحكمنا الصهيونية”.. و”اسمع اسمع يا نصر الدين.. نحن نموت عشان الدين”.. واتّهمت بعض الشعارات، رئيس المجلس السيادي بخيانة الإسلام، وردّد البعض هتافات تُنادي بالجهاد لحماية الدين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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