الخطيب يفلت من المصلين بعد انتقاده لقاء (البرهان -نتنياهو)

أفلت خطيب مسجد حي العرب مربع 12 بمدينة كسلا الذي أمّ المصلين في صلاة الجمعة ظهر امس من قبضة المصلين باعجوبة احتجاجاً على هجوم شنه ووصفه المصلون بغير المبرر للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بمدينة عنتيبي بيوغندا الاسبوع الماضي.

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وقال بعض المصلين بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان الامام تعمد استطالة الخطبة لمهاجمة لقاء عنتيبي لدغدغة مشاعر المصلين بعيداً عن مصالح البلاد العليا والاستراتيجية لمواجهة متطلبات الواقع، وكشف أحد المصلين ان هناك من غادر المسجد والبعض غالبهم النعاس والبقية انتظروا حتى يفرغ الامام من الصلاة وعقب خروج الامام التف حوله عدد كبير من المصلين لتوبيخه الا ان بعض المصلين شكلوا جداراً بشرياً عازلاً لحمايته من المصلين الغاضبين وسط تعالي الاصوات الداعمة للقاء البرهان بنتنياهو مؤكدين وقوفهم الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال أحد المصلين ان السودان سبقه عدد من الدول العربية والاسلامية المعروفة في التطبيع والتعامل التجاري والاقتصادي والدبلوماسي مع اسرائيل لخدمة الشعوب: بينما قال البعض ان توافق الخرطوم وتل أبيب لا ينقص من شأن السودان شيئاً بل يساهم في اخراج البلاد من العزلة الدولية التي تسبب فيها النظام البائد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)