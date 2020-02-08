المحكمة الإدارية تستدعي المدير العام لوحدة السدود

أمرت المحكمة الإدارية، المدير العام المُكلّف لوحدة تنفيذ السدود السر محمد آدم بالمثول أمامها، وذلك للفصل في القضية المُقدّمة من منسوبي الوحدة الذين طالهم قرارٌ بالفصل.

وقال رئيس لجنة المفصولين كمال الدين الزبير وفقاً لمصادر أمس، إنّه تمّ استدعاء المدير العام المُكلّف للبت في قضية المفصولين، بعد رفض ديوان العدالة استلام ملفهم لأنّها لا تتبع له، وكشف أنّه رافق مندوب المحكمة إلى أن تمّ تسليم خطاب المُثُول للمدير التنفيذي لوحدة السدود، وقال الزبير: “المثول أمام المحكمة سيكون في السادس عشر من فبراير الجاري للفصل في قضية 500 عاملٍ تمّ إنهاء خَدماتهم”، وأضَافَ: “لم تتم مُراعاة الأمر من الناحية الاجتماعية، فهُناك أزواجٌ يعملون بذات الإدارة تمّ فصلهم”.

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من جانبه، قال المدير العام المُكلّف للوحدة السر محمد آدم بحسب صحيفة الصيحة، إنّ الإجراء الذي تمّ روتينيٌّ، وأشار إلى أنّ اللائحة الداخلية للوحدة تسمح للمدير العام بفصل العاملين دُون إبداء أيّ أسبابٍ، وأَضَافَ: “عدد العاملين بالوحدة يفوق الألف عامل يصرفون رواتب عالية جداً، ومُعظم المشاريع التي كانوا مسؤولين عنها تم تنفيذها وليست هناك مشاريع جديدة”، وأوضح السر أنّ وحدة تنفيذ السدود سيتم تقليصها، لجهة أنّ هناك وحدة صغيرة تتبع لوزارة الري تحت إشراف وكيل الوزارة، وقال: “اللائحة تعطي الحق بإنشاء وحداتٍ صغيرة لتنفيذ المشاريع وتنتهي بانتهاء إنشائها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)