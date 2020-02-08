الكباشي والتعايشي إلى جوبا لاستئناف مفاوضات مع الحركات

توجه عضوا مجلس السيادة، وعضوا فريق التفاوض الحكومي لمفاوضات السلام، الفريق الركن شمس الدين كباشي، والأستاذ، محمد حسن التعايشي، إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان أمس الجمعة،على رأس وفد ضم وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وعدد من الخبراء، لمواصلة المفاوضات مع حركات الكفاح المسلح التي توقفت لفترة قصيرة اجرى خلالها الوفد الحكومي مشاورات حول القضايا التي شهدت تبايناً في الرؤى مع حركات الكفاح المسلح خلال الجولة السابقة.

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ويعود وفد التفاوض الحكومي إلى جوبا بحسب صحيفة السوداني الدولية، بعد أن استكمل مشاوراته مع مكونات الحكومة الانتقالية، والشركاء من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وكان في وداع الوفد بمطار الخرطوم، الامين العام لمجلس السيادة، اللواء اسامة الصديق جاد الله، وعدد من المسؤولين، بحسب إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)