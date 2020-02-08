مجلس السيادة يكشف عن توافق حول اجندة المفاوضات 

السبت 8 فبراير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين كشف عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد الحسن التعايشي، عن توافق كبير داخل مؤسسات السلطة الانتقالية حول اجندة المفاوضات.

ودعا التعايشي في تصريح صحافي اليوم (السبت) الحركات المسلحة إلى التوحد والاصطفاف خلف مطالب السلام. Advertisements وقال إن العدالة التي تنصف الضحايا وتستصحب مطالبهم المشروعة في مثول المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية والقضاء الوطني الخاص. واشار إلى ضرورة معالجة قضايا التهميش الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. واضاف ان جولة المفاوضات الحالية ستناقش مستويات الحكم بما يعزز السلطات الفعلية للأقاليم ويدعم عودة الحكم الإقليمي بالصلاحيات الفدرالية الحقيقية. وتوجه أمس وفد الحكومة المفاوض إلى جوبا لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة بعد تعليقها لاسبوعين.

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