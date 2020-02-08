لحملهم ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ.. ﺿﺮب واﺷﺘﺒﺎﻛﺎت في ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺷﻬﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﺃﻣﺲ»ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ« ﺃﺣﺪﺍﺛﺎً ﻣﺆﺳﻔﺔ، ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ،ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫـﺘـﺎﻓـﺎﺕ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ،ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﺪﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺩﺧــﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺡﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥ بحسب الجريدة ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻋﻘﺐ ﺻﻼﺓﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻫـﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋــﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺘﺎﺕ، ﺍﻷﻣـﺮ ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻩﺍﻟﻤﺼﻠﻮﻥ ﻭﻫــﻢ ﻳـــﺆﺩﻭﻥ ﺻﻼﺓﺍﻟـﺠـﻨـﺎﺯﺓ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ، ﻣﻤﺎ ﺷﻮﻩ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕﺑــﺎﻷﻳــﺪﻱ ﻭﺻـــﻞ ﺣــﺪ ﺍﻟـﻀـﺮﺏﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ.
ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺑﻀﺒﻂﺍﻟﻨﻔﺲﻭﻋﺪﻡ ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ.
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