المطبعون دكتاتوريون طغاة أوجهلة مغفلون

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الأمر المعروف والواضح ان كثيرا من الحكومات الهشة الضعيفة التى تسعى الى التقرب الى امريكا واسرائيل وتخضع لقوى الإستكبار والهيمنة ليست إلا باحثة عن مصالحها الخاصة ولا شان لها بشعوبها ومعالجة مشاكلها وهناك نماذج كثيرة على صحة ماذهبنا إليه فالحكام الذين لا ارتباط لهم بشعوبهم ولايحظون برعاية وعناية خاصة من جمهورهم تجعلهم يعتمدون عليه كحاضنة سياسية رئيسية يتم الرجوع اليها والإحتماء بها ، هؤلاء الحكام ماكانوا يوما صادقين فى الحديث عن سعيهم لعلاج مشاكل شعوبهم ولا كانت تهمهم قضايا الجماهير بل هم على استعداد لذبح هذا الجمهور من اجل ان يبقوا فى الحكم ويسيطروا على مقاليد الأمر فى بلدانهم ، وبكل آسف فان امريكا المنافقة والغرب البعيد عن القيم وتوحيد المعايير ، هؤلاء المستكبرون لايهمهم غير تحقيق مايريدون وإن يطبق لهم هؤلاء الحكام ما يطلبونه منهم وماداموا كذلك فلا يهم امريكا والغرب عموما الالتزام بحرية وديموقراطية وحقوق وغيرها من الشعارات التى ترفع زورا وبهتانا ، واجلى واوضح مصاديق هذا الكلام الحكام السفلة الساقطون الذين لايراعون حقا ولايحترمون شعبا ولايحكمون عدلا ، وامريكا المنافقة راضية عنهم رافضة التعرض لهم او معارضتهم وتبرز السعودية ومشيخات الخليج كاحد ابرز النماذح على الفصل التام بين الشعوب والحكام وسعى هؤلاء الحكام الخونة الى الارتباط بالعدو الصهيونى طمعا فى ان يوفر لهم ذلك الامان ويشكل لهم حماية خاصة تحول بينهم وبين السقوط على ايدى جماهيرهم البعيدة عنهم .

والان وقد سار الفريق البرهان على #طريق_العار والتقى # المجرم_نتنياهو

فانه اما ان يكون ديكتاتورا كامل الدسم يسعى لبسط نفوذه واحكام سيطرته على البلد غير آبه بالتزامات التى قطعها على نفسه من وثيقة دستورية أو سواها ويعمل لتوطيد حكمه والحفاظ عليه عارفا ان الغرب كاذب فى ادعائه الحرص على الحريات والحقوق ، أو يكون مغفلا لايعرف مآلات ما يقدم عليه ونتائج افعاله وفى الحالين فانه ليس أهلا للبقاء على رأس السلطة وتجب مغادرته فورا.