عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 8 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجهر:

كباشي: تداعيات لقاء (البرهان – نتنياهو) أخرت استئناف المفاوضات

وفاة (3) مسنين بدار العجزة في القضارف بسبب الإهمال

التيار

مبروك سليم يؤيّد لقاء”البرهان ونتيناهو” ويصفه بالخطوة الشجاعة”

التجمّع الاتحادي: المضاربات في المحاصيل أدّت إلى شبه توقف للصادر

الحرية والتغيير بكسلا تطالب بوالٍ لا ينتمي لأيّة اثنية

الكباشي: تجاوزنا لقاء”عنتيبي” وتمّت إحالة ملفه للمؤسسات المختصة

الجريدة

قوى الإجماع الوطني: تأييد قيادات الجيش للقاء عنتيبي إنقلاب

محتجون يغلقون الشوارع الرئيسية بعطبرة ويطالبون بوالي مدني

الشفيع خضر: حمدوك على علم بلقاء برهان ونتيناهو

استدعاء المدير العام لوحدة السدود للمثول أمام المحكمة الإدارية

التجمّع الاتحادي يطالب بإلغاء تفاوض المسارات

ضرب واشتباكات بمسجد الأبيض العتيق

أخبار اليوم

كباشي: تداعيات زيارة البرهان إلى عنتبي تسببت في تأخير مفاوضات جوبا.

عضو بالمجلس السيادي : الفراغ السياسي في الولايات يهدد الفترة الانتقالية.

التجمع الإتحادي يطالب بإلغاء المسارات في مفاوضات السلام بجوبا.

بيان للجبهة الثورية حول تداعيات لقاء عنتبي علي عملية السلام.

الوطن

“السيادي”: الفراغ السياسي في الولايات يهدد الفترة الانتقالية

مصلون غاضبون يهاجمون خطيب مسجد بسبب لقاء “البرهان نتنياهو”

“الثورية” تبدي قلقها من تأجيل انطلاقة المفاوضات لبعض المسارات

استشارية: تزايد حالات الإصابة بالإيدز وسط المشردين

السوداني الدولية

الشفيع خضر يحذّر من انقسام قوى الحرية والتغيير

متظاهرون بالخرطوم يرفضون التطبيع ويحرقون العلم الإسرائيلي

“قحت ترفض التفاوض مع كيانات الشرق والوسط والشمال

الكباشي والتعايشي إلى جوبا لاستئناف مفاوضات مع الحركات

لجان مقاومة عطبرة تغلق الشوارع بحثًا عن والٍ مدني

وزير خارجية البشير يكشف عن اتصالاتٍ للنظام السابق بشأن عبور الطيران الإسرائيلي لأجواء السودان

القوات المسلّحة تغلق الشوارع المؤديّة إلى القصر

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اخر لحظة

الشروع في إجراءات عبور الطائرات إلى إسرائيل

التغيير: حمدوك حركته بطيئة ومحتاج لزة

استدعاء مسؤول رفيع للمثول أمام المحكمة

إمهال الحكومة مجدّدًا لدراسة زيادة الخبز

والي جنوب دارفور يوجّه بتحويل ملفات للنيابة

أزمة دقيق وتوقف مخابز عن العمل بالجزيرة

قوى الإجماع تدعو لمليونية لتحقيق مطالب الثورة

الانتباهة

قرارات جديدة لضبط الدقيق وتوزيع الخبز

الطاقة: نقص في الإمداد وراء أزمة الوقود

تحرير 14″ طفلاً من تعذيب شيخ خلوة

الحكومة: العلمانية تعالج علاقة الدين بالدولة ولا تعالج القضايا الاجتماعية

تقرير أميريكي: السودان يقترب من مغادرة قائمة الإرهاب

الإجماع الوطني: تأييد الجيش للقاء البرهان نتيناهو انقلاب غير معلن

الواثق البرير: لقاء البرهان ونتنياهو لا يصب في مصلحة البلاد

استخدام الغاز المسيل للدموع لاحتواء مظاهرات بالنيل الأزرق

تدني مستوى الرؤية بسبب الرياح والأتربة

الصيحة

كباشي: تجاوزنا تداعيات عنتيبي

نيابة الفساد تحجز على المدينة الرياضية

التعايشي: الفراغ السياسي بالولايات يهدّد الفترة الانتقالية

وفدان من الحكومة و الحرية والتغيير بجوبا وقلق في الثوريّة

سفير السودان بجوبا للصيحة : الوساطة تلعب دورًا للتسويّة بين سلفاكير ومشار

المحكمة الإدارية تستدعي المدير العام لوحدة السدود

شمال كردفان تبحث دراسات لتنفيذ مشروعات استثمارية في اللحوم والإعلاف والأسمدة

الحداثة

وفد خبراء الأمم المتحدة للقرار 1591″ يبدأ زيارة إلى دارفور

“الجبهة الثوريّة : لقاء عنتيبي ألقى بظلالٍ كثيفة على المشهد السياسي

تنظيم صرف أموال المسؤولية المجتمعية بمناطق التعدين

إلغاء المادة 2″ من قانون الاتحادات المهنية

هيئة محامي دارفور تتهم المكوّن العسكري بالهيمنة على القرارين السيادي والتنفيذي

قناة الملاعب

اتحاد الدراجات يحتفل بالدراجين العالميين الزائرين

المتمة شندي يواصل الاعداد للبطولة المشتركة

المريخ العاصمي يغادر الى شندي للقاء الأهلي شندي مساء الأحد 9 فبراير باستاد شندي

الرابطة كوستي تستضيف الهلال الأبيض عصر اليوم باستاد كوستي

الدار:

إمام مسجد: نميري قابل الاسرائيليين قبل البرهان ولا مانع التطبيع لصالح السودان

بعد نشر الخبر من الدار: العثور على موظف محلية كرري غريقا بالسقاى

التعايشي: الفراغ السياسي في الولايات يهدد الفترة الانتقالية

التغيير تسلم حمدوك ترشيحات الولاة

المحكمة تستمع لاقوال طفل في قضية مقتل ابو ركو

اليوم طلاب الشهادتين: امتحان التربية التقنية للاساس والحاسوب للثانوي